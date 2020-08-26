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«Хотела показать естественную красоту белорусок, их чистоту и силу духа!»

26.08.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельский фотограф сделала вдохновляющую бело-красно-белую фотосессию в поле

«Хотела показать естественную красоту белорусок, их чистоту и силу духа!»
Гомельский семейный фотограф Екатерина Даниленко не смогла остаться в стороне от происходящих событий в стране и сделала вдохновляющую фотосессию девушек в стиле бело-красно-белого флага. Для места съемки выбрала поле с тюками соломы.



«Очередной раз просматривая новости о нынешней обстановке в стране захотелось сделать съёмку, показав красоту и силу наших белорусок. Такой своеобразный знак поддержки всех, кто сейчас идёт за свободу нашей нации. Вечером прямо перед глазами возникла картинка лежащих в поле девушек в платьях цвета бчб флага. Уже на утро нашлись модели и родилась итоговая идея съемки», — рассказывает «Сильным Новостям» Екатерина Даниленко.

Фотографу оставалось дождаться солнечного вечера и найти поле, где тюки соломы не успели увезти.



«Это был порыв души! Я хотела показать естественную красоту наших белорусок, их чистоту, силу духа. Перед самым началом думали добавить девушку в зеленом сарафане, но не стали. Это оказалось сложнее в плане подготовки, и мы оставили прежнюю идею, но осуществили ее без каких-то агитаций. Для меня бчб флаг — это символ свободы народа, направления к переменам. Но по сути, главное, чтобы раскола народа не было. Все равно какой будет флаг, главное, чтобы все сделанное было не зря. Чтобы мы увидели мирную Беларусь и без насилия», — делится впечатлениями Екатерина.
 
 
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Гомельский фотограф сделала вдохновляющую бело-красно-белую фотосессию в поле
 
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