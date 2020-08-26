Помните это фото с протестов? Силовик говорит, что не бил, а спасал парня. Почитайте, это очень странно

Источник материала: KYKY

Первая ночь после выборов в Минске была «яркой» – около стелы до 4-х утра раздавались взрывы свето-шумовых гранат, резиновых пуль и криков протестующих. Были задержаны сотни.

В ту же ночь, с 9 на 10 августа, появилось знаменитое фото: на траве лежит человек без сознания, а около него стоит силовик в балаклаве.

В соцсетях были уверены, что человек на снимке погиб, но, к счастью, он выжил. Им оказался Евгений Заичкин, у которого врачи диагностировали ЗЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга и еще много других травм. Так что же произошло на фото?

Наркоман и алкоголик: версия силовика

Спустя больше двух недель с той ночи российский телеканал RT (он сейчас активно помогает освещать провластные мероприятия) опубликовал видео , в котором тот самый силовик рассказал свою версию произошедшего.

Силовик, в отличие от пострадавшего, свое имя решил не называть. Без балаклавы в кадре, видимо, постеснялся появиться. Зато ему ничего не помешало рассказать, как он спасал наркомана: «У нас был один задержанный. Как потом оказалось, у него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Нам потом уже передали: слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Парень был у нас, и ему стало очень плохо. Мы его задержали, и он находился в нашем транспорте. Я увидел – в метрах ста от нас стоит скорая медицинская помощь, и я дал команду своим парням, что его надо в эту скорую медицинскую помощь доставить. Потому что жизнь и здоровье человека – это превыше всего. Его нужно вылечить, каким бы плохим он ни оказался в этот вечер, умереть он не должен, он должен жить».





Вообще, судя по видео, силовик, кажется, думает, что он – герой. Вот финал его речи: «Справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: «Отпусти его!» Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил – и что теперь? А он лежит. Я сказал своему товарищу, понимая, что от народа помощи нет, беги за медиками и доставь их сюда».

Небольшой ликбез: сказ о том, что на протесты ходят «обкуренные и пьяные» в силовиков запустил бывший президент Лукашенко.

били дубинкой по головк: версия протестующего

Евгений Заичкин уже рассказывал , как его задерживали. По его словам все было так: «Когда началось задержание, мы шли в сторону стелы. Вдруг появился ОМОН и начал с применением резиновых дубинок задерживать людей. Удары наносили по всему телу, били по голове, так мне разбили лицо (Евгению наложили четыре шва на губу – прим. KYKY), а потом погрузили нас в автозак. В автозаке потерял сознание, меня решили передать медикам. Что было дальше, помню смутно».

А был Евгений обкурен или пьян? Судя по всему, нет. На TUT.by опубликовали документ, где описывается, в каком состоянии Заичкин поступил в БСМП – и в нем ни слова про алкоголь или наркотики в крови Евгения.

Интересно, тот самый силовик видел этот документ?