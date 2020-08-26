25 августа в Беларуси в ходе мирных протестов были задержаны около 50 человек

Источник материала: АФН

25 августа в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве силовиками были задержаны окло 50 человек, вышедших на мирные протесты, сообщает правовой центр Весна.

Люди выходят на улицы ежедневно, протестуя против фальсификаций на выборах, нарушения гражданских прав и свобод. Вчера во многих городах Беларуси во время протестов отмечали годовщину независимости Беларуси - в этот день, 25 августа 1991 года, то есть 29 лет назад, Верховный Совет БССР проголосовал за независимость Беларуси.