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25 августа в Беларуси в ходе мирных протестов были задержаны около 50 человек

26.08.2020 11:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

25 августа в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве силовиками были задержаны окло 50 человек, вышедших на мирные протесты, сообщает правовой центр Весна.

Люди выходят на улицы ежедневно, протестуя против фальсификаций на выборах, нарушения гражданских прав и свобод. Вчера во многих городах Беларуси во время протестов отмечали годовщину независимости Беларуси - в этот день, 25 августа 1991 года, то есть 29 лет назад, Верховный Совет БССР проголосовал за независимость Беларуси.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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25 августа в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве силовиками были задержаны окло 50 человек, вышедших на мирные протесты, сообщает правовой центр Весна.
 
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