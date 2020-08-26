Тред дня: Айтишники наперебой рассказывают, что после выборов больше не могут работать в Беларуси

Источник материала: KYKY

Евгений Юшкевич был следователем в СК Беларуси, но несколько лет назад ушел с работы и теперь обитает в ПВТ. И не просто работает программистом, а еще и помогает другим силовикам, кто больше не хочет выполнять приказы, не соответствующие личным убеждениям, найти новое занятие в жизни. Для этого Евгений вместе с единомышленниками задумал и запустил проект bychange.me.

Но сегодня речь пойдет не о его проекте. Видимо, чтобы понять, как вообще сейчас живут представители IT-сферы, Евгений спросил в своем Twitter: «Программисты, и не только из Беларуси, а давайте честно: как вы вообще работаете в период с 9 августа?»

Евгению уже ответили больше сотни людей – скажем сразу, многие подавлены и работают без энтузиазма. Вот, что пишут программисты:

Тяжело сосредоточиться. Радуешься рутинным задачам, которые можно делать на автомате. — LEGALGRUZCHIQUE (@beeself) August 25, 2020

2 дня не было интернета, 3 дня больше читал новости, чем работал, потом выходные, понедельник кое-как доработал и взял отпуск за свой счёт на 4 дня. — ★★★★☆ ❤️ ✊ ✌️ (@dreamfa11) August 25, 2020

С трудом, много времени уходит на чтение новостей и на то, чтобы спрашивать у всех близких, в порядке/безопасности ли они. Сосредоточиться на работе получается в среднем на пару часов в день. К счастью, сейчас дедлайны не горят

Временами срываюсь с работы на акции протеста — Внучка дедушкиной подруги (@lilla_ny) August 26, 2020

Я до недавних пор support engineer , ушедший на фриланс с гос конторы , могу также сказать , что эффективность труда на минимуме , ввиду информационного поля в нашей стране. Несколько знакомых сидит. А вчера посадили друга из нашей рыболовной тусовки. Суд сегодня онлайн. — Kast (@LpKast) August 26, 2020