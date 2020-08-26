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Тред дня: Айтишники наперебой рассказывают, что после выборов больше не могут работать в Беларуси
Источник материала: KYKY>
Евгений Юшкевич был следователем в СК Беларуси, но несколько лет назад ушел с работы и теперь обитает в ПВТ. И не просто работает программистом, а еще и помогает другим силовикам, кто больше не хочет выполнять приказы, не соответствующие личным убеждениям, найти новое занятие в жизни. Для этого Евгений вместе с единомышленниками задумал и запустил проект bychange.me.
Но сегодня речь пойдет не о его проекте. Видимо, чтобы понять, как вообще сейчас живут представители IT-сферы, Евгений
Евгению уже ответили больше сотни людей – скажем сразу, многие подавлены и работают без энтузиазма. Вот, что пишут программисты:
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