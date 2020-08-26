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Синоптики рассказали, как изменится погода до конца рабочей недели

26.08.2020 11:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Дождливая погода сохранится в Беларуси в ближайшие дни, сообщили в среду в белорусском Гидромете.

© Sputnik / Константин Чалабов
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По словам синоптиков, в среду будет облачно с прояснениями. По западу страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит +19..+25°С. Атмосферное давление будет падать.

В четверг, 27 августа, Беларусь окажется под влиянием циклона, смещающегося с юга Балтики. Это значит, что будет преобладать облачная, дождливая погода. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Ночью на улице будет +11..+16°С, днем +16..+21°С.

В пятницу, 28 августа, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью за окном будет +8..+15°С, днем +16..+22°С.

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшие дни Беларусь окажется под влиянием циклона, который смещается с юга Балтики, поэтому будет дождливо.
 
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