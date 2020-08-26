Источник материала: Mir24.TV Belarus

От небольших городов до столицы. В Беларуси проходят митинги за мир и безопасность, передает телеканал «МИР 24».

Так, в Минске собрались на площадке у Комаровского рынка. Не помешал даже дождь. Люди разных профессий и возрастов. Некоторые на акцию пришли с детьми. Взяли с собой и национальную символику. На площадке организовали открытый микрофон. Кто хотел, высказал свою гражданскую позицию. Главный посыл – сохранить спокойную обстановку в Беларуси и не допустить раскола в обществе.

«Я пришла сюда сознательно. Я за свою страну. Я не хочу, чтобы ее разрывали на части, не хочу жить под чужим игом. У нас есть свой президент, и мы ему доверяем», – поделилась жительница Беларуси.

«Я родилась и выросла в Беларуси. Здесь многое за эти тридцать лет сделано. Построена государственность. У нас есть стабильное сегодня. Надеюсь, есть и стабильно завтра», – отметила участница митинга.

Подобные митинги прошли сегодня еще в девяти населенных пунктах.