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МИД Литвы включил в «черный список» 118 лиц, ответственных за фальсификацию выборов в Беларуси и насилие в отношении граждан

26.08.2020 12:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих в Беларуси.

Как пишет ru.delfi.lt, советник главы МИД Литвы Раса Якилайтене заявила, что «Министерство иностранных дел передало в Министерство внутренних дел уточненный список. Сейчас в нем 118 лиц, на которых предлагается наложить санкции», — сказала она.

Лицам, включенным в черный список, будет запрещен въезд в Литву. Окончательное решение примет министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Подготовкой санкционного списка в отношении белорусских должностных лиц занимается в настоящее время и Европейский союз. Ожидается, что данный вопрос будет обсужден в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС 27-28 августа в Берлине.

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Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное...
 
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