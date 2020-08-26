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В Воложине на переходе мотоциклист насмерть сбил женщину

26.08.2020 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами мотоцикла в Воложине, сообщили в пресс-службе ГАИ Беларуси.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 25 августа, около 21.50, на улице Щербины. По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла Honda CBR 1100XX ехал со стороны улицы Ленина в направлении площади Свободы и сбил 42-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.

 
 
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Происшествие случилось 25 августа, около 21.50, на улице Щербины.
 
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