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В Воложине на переходе мотоциклист насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами мотоцикла в Воложине, сообщили в пресс-службе ГАИ Беларуси.
Происшествие случилось 25 августа, около 21.50, на улице Щербины. По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла Honda CBR 1100XX ехал со стороны улицы Ленина в направлении площади Свободы и сбил 42-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.
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Происшествие случилось 25 августа, около 21.50, на улице Щербины.
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