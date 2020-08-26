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Константин Малофеев о «цветных революциях»: если лидер не сбежит и его не предаст окружение, революции нигде не произойдут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси – одна из самых резонансных тем в мире. Участники многочисленных общественно-политических ток-шоу все чаще склоняются к мнению, что действия руководства страны и лично позиция Президента не позволят довести страну до революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Малофеев, председатель общества «Двуглавый орел»:
Какой ни есть, а он родня.
Константин Малофеев:
И вообще, никакая революция, чтобы за этим ни стояло – народное недовольство или Бернар-Анри Леви, с которым фотографировалась Тихановская, «известная устроитель цветных революций»… Чтобы там ни было, если лидер не сбежит и если его не предаст окружение, которое имеет полномочия и власть, никакой революции нигде не произойдет.
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Константин Малофеев о «цветных революциях»: если лидер не сбежит и его не предаст окружение, революции нигде не произойдут
Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси – одна из самых резонансных тем в мире. Участники многочисленных общественно-политических ток-шоу все чаще склоняются к...
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