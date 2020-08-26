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Ограничения на въезд и авиаполеты, цены на учебники и сигареты, новшества в вузах и школах: что изменится с 1 сентября?

26.08.2020 14:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Нацбанк приостановил операции поддержки ликвидности

В сентябре продолжит действовать решение Нацбанка о временно приостановлении (с 24 августа по 15 сентября) проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.

«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В связи с этим Национальный банк принял решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября», - сказано в сообщении Нацбанка.

Фото: Myfin.by

Могут разрешить продажу ювелирных изделий через интернет

В Беларуси рассматривают возможность организации продажи ювелирных украшений онлайн.

Продажу через интернет ювелирных изделий планируют запустить в рамках пилотного проекта с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2022 года. Можно будет продавать ювелирные украшения только белорусского производства и с маркированными кодами идентификации, сообщала БЕЛТА.

Подорожают сигареты

В сентябре подорожание коснется немногих видов сигарет и составит около 4-10 копеек за пачку. Также в продаже появятся новые виды сигарет.

Примечательно, что в начале августа стоимость сигарет в Беларуси не менялась у производителей и импортеров.

 
 
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В Беларуси с 1 сентября изменятся цены на ряд товаров и услуг, а также появятся новшества в некоторых сферах жизни, в том числе в связи с началом учебного года в...
 
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