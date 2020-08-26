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Ограничения на въезд и авиаполеты, цены на учебники и сигареты, новшества в вузах и школах: что изменится с 1 сентября?
Источник материала: Myfin
Нацбанк приостановил операции поддержки ликвидности
В сентябре продолжит действовать решение
«В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля
Могут разрешить продажу ювелирных изделий через интернет
В Беларуси рассматривают возможность организации продажи ювелирных украшений онлайн.
Продажу через интернет ювелирных изделий планируют запустить в рамках пилотного проекта с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2022 года. Можно будет продавать ювелирные украшения только белорусского производства и с маркированными кодами идентификации, сообщала БЕЛТА.
Подорожают сигареты
В сентябре подорожание коснется немногих видов сигарет и
Примечательно, что в начале августа стоимость сигарет в Беларуси
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