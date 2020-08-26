Собралась толпа. В «Арена-Сити» начал работу гипермаркет Green

Источник материала: Onliner

Волнующие события волнующими событиями, а открытие нового продуктового пропускать нельзя. Сегодня в 12 часов распахнул двери (в которые немедленно потянулись десятки человек) новый Green. Гипермаркет расположился на первом этаже ТРЦ «Арена-Сити» — на тех площадях, которые еще относительно недавно занимал ProStore. По традиции, первый день работы ознаменован большими скидками и специальными акциями.





















Просторное помещение, в общем-то знакомое жителям Минска, за три месяца полностью отремонтировали: теперь сотни квадратных метров выдержаны в графитовом и бежевом цветах, разбавленных цветом теплого дерева. В торговом зале традиционно установлены островки с солениями и салат-баром, также есть отдельный обед-бар, благодаря чему можно не стоять в очереди в кулинарию за котлетами-блинчиками.





















Уголок с фермерскими продуктами также на месте. Как и островок со снэками — нарезанными и упакованными фруктами, салатами, сэндвичами, смузи.





Большой стеллаж отведен под «здоровое питание».





Веганам это не понравится, но мясоеды будут рады — в магазине есть отдел Prime Steak, где продают в том числе мраморную говядину: «Наши консультанты — это повара с многолетним стажем работы в ресторанах, они помогут сделать правильный выбор мяса и предложить варианты его приготовления».





























— Это один из крупнейших гипермаркетов в сети, торговая площадь составляет более трех тысяч квадратных метров. Работает новый Green с 9:00 до 23:00 ежедневно, — уточнили представители сети.

















