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Собралась толпа. В «Арена-Сити» начал работу гипермаркет Green

26.08.2020 14:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Волнующие события волнующими событиями, а открытие нового продуктового пропускать нельзя. Сегодня в 12 часов распахнул двери (в которые немедленно потянулись десятки человек) новый Green. Гипермаркет расположился на первом этаже ТРЦ «Арена-Сити» — на тех площадях, которые еще относительно недавно занимал ProStore. По традиции, первый день работы ознаменован большими скидками и специальными акциями.

Собралась толпа. В «Арена-Сити» начал работу гипермаркет Green







Просторное помещение, в общем-то знакомое жителям Минска, за три месяца полностью отремонтировали: теперь сотни квадратных метров выдержаны в графитовом и бежевом цветах, разбавленных цветом теплого дерева. В торговом зале традиционно установлены островки с солениями и салат-баром, также есть отдельный обед-бар, благодаря чему можно не стоять в очереди в кулинарию за котлетами-блинчиками.

Собралась толпа. В «Арена-Сити» начал работу гипермаркет Green







Уголок с фермерскими продуктами также на месте. Как и островок со снэками — нарезанными и упакованными фруктами, салатами, сэндвичами, смузи.

Собралась толпа. В «Арена-Сити» начал работу гипермаркет Green

Большой стеллаж отведен под «здоровое питание».

Собралась толпа. В «Арена-Сити» начал работу гипермаркет Green

Веганам это не понравится, но мясоеды будут рады — в магазине есть отдел Prime Steak, где продают в том числе мраморную говядину: «Наши консультанты — это повара с многолетним стажем работы в ресторанах, они помогут сделать правильный выбор мяса и предложить варианты его приготовления».

Собралась толпа. В «Арена-Сити» начал работу гипермаркет Green











— Это один из крупнейших гипермаркетов в сети, торговая площадь составляет более трех тысяч квадратных метров. Работает новый Green с 9:00 до 23:00 ежедневно, — уточнили представители сети.









 
Теги: Минск
 
 
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Волнующие события волнующими событиями, а открытие нового продуктового пропускать нельзя. Сегодня в 12 часов распахнул двери (в которые немедленно потянулись...
 
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