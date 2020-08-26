Погода в СНГ: в южных районах Армении жарко, в Кыргызстан идет холодный циклон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, временами кратковременный дождь и температура +18 градусов. Такой будет сегодня погода в Москве . В каких странах Содружества жителям понадобятся зонты, а где еще достаточно жарко, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Сегодня в Беларуси почувствуют приход ранней осени. Прохладная и дождливая погода была ночью. Днем все еще тепло, но пасмурно. Воздух прогреется до 25 градусов. Но в некоторых районах Белгидромет объявил о штормовом предупреждении из-за гроз и туманов. Это желтый уровень опасности. Синоптики говорят, с летом прощаться рано и обещают теплую погоду. Самое время, чтобы успеть погреться на пляже. Только в Минске их более двадцати. Санслужбы проверили их состояние и признали: отдыхать можно.

Армения

В Ереване и в южных регионах Армении по-прежнему жарко. Столбик термометра не опускается ниже 30. Многие горожане выезжают на природу, чтобы искупаться в водоемах. Накануне в Котайской области в водохранилище Ахбюрака, предназначенном для орошения, утонула десятилетняя девочка. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности и призывают не купаться в опасных и не предназначенных для этого местах.

Кыргызстан

В Бишкеке небольшая облачность, 20-25 градусов тепла. Синоптики характеризуют такую погоду как очень комфортную. Но в ближайшие дни, по данным Гидрометцентра, ожидается значительное понижение температуры воздуха. На большей части Кыргызстана пройдут дожди и грозы, в горах селеопасно, а в отдельных районах возможно усиление ветра. Это осложнит проведение сельхозработ аграриями.

Таджикистан