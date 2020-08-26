Реакция котов на чихнувшего хозяина рассмешила сеть

Источник материала: ОНТ

В интернете набирает популярность видео, на котором показана реакция котов на громко чихнувшего хозяина, пишет ridus.ru.

На кадрах видно, как пять котов лежат на полу. Некоторые из них умиротворенно спят. Однако резкий звук пробудил их – когда хозяин громко чихнул, питомцы тут же проснулись, подскочили и выбежали из комнаты.

Опубликованный в Instagram ролик набрал свыше 2,4 миллиона просмотров. Пользователи сети прокомментировали реакцию животных на громкий звук: «Один не испугался, но подчинился стадному инстинкту», «Я несколько раз пересматривал, глядя на каждого котика отдельно. Рыжие самые прикольные».

ФОТО: pixabay

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