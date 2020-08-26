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Савилов ушел из ФХБ, его место временно занял Басков

26.08.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов заявил об отставке. Об этом решении Савилов объявил 26 августа на заседании исполкома ФХБ.

Савилов ушел из ФХБ, его место временно занял Басков
Фото hockey.by

Говоря о причинах своей отставки, Савилов сказал о расхождении во взглядах на развитие хоккея с определенными кругами. «Однако это означает лишь то, что мое эго не возобладает над нашими общими интересами», — отметил Савилов.

Имя нового главы федерации станет известно на внеочередной выборной конференции ФХБ, запланированной на 9 сентября, сообщает сайт федерации.

Временно федерацией будет руководить заместитель председатель Дмитрий Басков — генеральный директор минского «Динамо» и тренер хоккейной команды Лукашенко.

Геннадий Савилов был избран председателем ФХБ в июне 2018 года.

 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов заявил об отставке. Об этом решении Савилов объявил 26 августа на заседании исполкома ФХБ.
 
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