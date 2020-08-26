Глава стачкома МЗКТ получил 10 суток ареста

Источник материала: Ежедневник

Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович получил 10 суток административного ареста. Об этом сообщил его адвокат.

Его обвинили по частям 1 и 2 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания, — рассказал ПЦ «Весна» адвокат Лавриновича.

Защитник также сообщил, что Лавринович находится на Окрестина.

Напомним, вчера был осужден на 10 суток глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский.