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Глава стачкома МЗКТ получил 10 суток ареста
26.08.2020 15:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович получил 10 суток административного ареста. Об этом сообщил его адвокат.
Его обвинили по частям 1 и 2 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания, — рассказал ПЦ «Весна» адвокат Лавриновича.
Защитник также сообщил, что Лавринович находится на Окрестина.
Напомним, вчера был осужден на 10 суток глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
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Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович получил 10 суток административного ареста. Об этом сообщил его адвокат.
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