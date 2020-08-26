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Власть уничтожает Купаловский театр - уволены 58 актеров и сотрудников

26.08.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Купаловского театра уволены 58 человек - актеры и сотрудники театра.

Власть уничтожает Купаловский театр - уволены 58 актеров и сотрудников
Напомним, ранее был уволен генеральный директор театра Павел Латушко, который поддержал мирные протесты и, как и большинство граждана нашей страны потребовал отставки Лукашенко и новых выборов.

В знак протеста против увольнения Латушко заявления на увольнение написал весь коллектив театра. Однако актеров отправили на "простой". С чем связано нынешнее увольнение и почему уволена лишь часть сотрудников, и другие подробности пока неизвестны.
 
 
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Из Купаловского театра уволены 58 человек - актеры и сотрудники театра.
 
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