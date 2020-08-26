Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»

Источник материала: Onliner

Универсам «Столичный» — такой красивый и торжественный — долгое время оставался эдаким декоративным торговым объектом: было хорошее место (прямо возле ЦУМа), шикарный ремонт, товары, но не было большого наплыва покупателей. Изо дня в день, из года в год. В июне 2020-го заколдованный мир решили разрушить и провели аукцион на право аренды потенциально доходного помещения. Со ставкой 600 000 белорусских рублей выиграл «Евроторг». С тех пор в здании шел ремонт, и сегодня мы можем увидеть обновленный магазин.





Те, кто переживал за лепнину, колонны и прочие красивости, могут быть спокойны: все на месте. Под стать этим элементам шло и дальнейшее оформление интерьера: холодильники и стеллажи в классическом стиле с массивными рамами, картины на стенах, рисунки.













По ощущениям, ассортимент стал намного шире, хотя «квадраты» и остались прежними — порядка 370 метров.





















В «Евроопте» обещают, что копчености и мясные блюда будут готовить в собственном горячем цеху. Также в магазине начали продавать суши и пиццу — то, чего и представить нельзя было в рамках прежнего «Столичного».









Обновленный магазин будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00.





















