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Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»

26.08.2020 17:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Универсам «Столичный» — такой красивый и торжественный — долгое время оставался эдаким декоративным торговым объектом: было хорошее место (прямо возле ЦУМа), шикарный ремонт, товары, но не было большого наплыва покупателей. Изо дня в день, из года в год. В июне 2020-го заколдованный мир решили разрушить и провели аукцион на право аренды потенциально доходного помещения. Со ставкой 600 000 белорусских рублей выиграл «Евроторг». С тех пор в здании шел ремонт, и сегодня мы можем увидеть обновленный магазин.

Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»

Те, кто переживал за лепнину, колонны и прочие красивости, могут быть спокойны: все на месте. Под стать этим элементам шло и дальнейшее оформление интерьера: холодильники и стеллажи в классическом стиле с массивными рамами, картины на стенах, рисунки.

Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»
Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»
Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»

По ощущениям, ассортимент стал намного шире, хотя «квадраты» и остались прежними — порядка 370 метров.










В «Евроопте» обещают, что копчености и мясные блюда будут готовить в собственном горячем цеху. Также в магазине начали продавать суши и пиццу — то, чего и представить нельзя было в рамках прежнего «Столичного».

Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»
Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»

Обновленный магазин будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00.









Ремонт закончен. Как сейчас выглядит универсам «Столичный», который перешел под крыло «Евроторга»

 
 
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Универсам «Столичный» — такой красивый и торжественный — долгое время оставался эдаким декоративным торговым объектом: было хорошее место (прямо возле ЦУМа),...
 
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