ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве нашелся BMW X6, похищенный в России. Водитель утверждает, что купил машину без переоформления

26.08.2020 17:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что в середине июня в Могилеве правоохранителями был выявлен похищенный в России BMW Х6 с перебитым VIN. Автомобиль с армянскими номерами вызвал у инспекторов подозрение: в условиях пандемии и закрытия границ, как отметили в Министерстве внутренних дел, возможность нахождения зарубежного автомобиля в Беларуси сведена к минимуму.

Милиционеры решили проверить у водителя документы и остановили машину.

— Подлинность техпаспорта и номер кузова вызвали сомнения, поэтому машину и водителя, 48-летнего могилевчанина, доставили в РОВД, — сообщили в МВД. — Во время проверки эксперты установили, что документы и регистрационные знаки поддельные, а VIN изменялся. Также полиция Армении сообщила, что авто с такими данными на учет не ставилось. После восстановления оригинального номера удалось выяснить, что BMW украли в Тверской области весной.

Водитель пояснил, что купил авто в России без переоформления, о его криминальном прошлом не знал. При этом два года назад этот же человек попадал в поле зрения финансовой милиции за махинации со счетами-справками.

В Могилеве нашелся BMW X6, похищенный в России. Водитель утверждает, что купил машину без переоформления

В Могилеве нашелся BMW X6, похищенный в России. Водитель утверждает, что купил машину без переоформления

— Выяснилось, что могилевчанин четырнадцать лет являлся учредителем фирмы, которая покупала бланки счетов-справок и со своей печатью перепродавала их мелким «оформителям» с авторынков. При этом предприятие не осуществляло никакой деятельности по торговле машинами, — рассказали в МВД.

Там напомнили, что продажа и оформление счетов-справок как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может (Указ президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. №504 «О некоторых мерах по отчуждению транспортных средств»).

— Мужчина торговал бланками строгой отчетности даже после банкротства фирмы, из-за чего пострадали многие автомобилисты, которые не могли зарегистрировать приобретенный по лжедокументам транспорт, — добавили в министерстве. — Вскоре материалы проверки по факту подделки документов и изменения идентификационного номера транспортного средства будут переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Похищенный BMW вернется законному владельцу.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД сообщили, что в середине июня в Могилеве правоохранителями был выявлен похищенный в России BMW Х6 с перебитым VIN. Автомобиль с армянскими номерами вызвал у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодой человек рассказал, как бросал камни в сотрудников милиции: «Азарт какой-то, может. Влияние толпы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика