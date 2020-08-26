В Могилеве нашелся BMW X6, похищенный в России. Водитель утверждает, что купил машину без переоформления

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили, что в середине июня в Могилеве правоохранителями был выявлен похищенный в России BMW Х6 с перебитым VIN. Автомобиль с армянскими номерами вызвал у инспекторов подозрение: в условиях пандемии и закрытия границ, как отметили в Министерстве внутренних дел, возможность нахождения зарубежного автомобиля в Беларуси сведена к минимуму.

Милиционеры решили проверить у водителя документы и остановили машину.

— Подлинность техпаспорта и номер кузова вызвали сомнения, поэтому машину и водителя, 48-летнего могилевчанина, доставили в РОВД, — сообщили в МВД. — Во время проверки эксперты установили, что документы и регистрационные знаки поддельные, а VIN изменялся. Также полиция Армении сообщила, что авто с такими данными на учет не ставилось. После восстановления оригинального номера удалось выяснить, что BMW украли в Тверской области весной.

Водитель пояснил, что купил авто в России без переоформления, о его криминальном прошлом не знал. При этом два года назад этот же человек попадал в поле зрения финансовой милиции за махинации со счетами-справками.









— Выяснилось, что могилевчанин четырнадцать лет являлся учредителем фирмы, которая покупала бланки счетов-справок и со своей печатью перепродавала их мелким «оформителям» с авторынков. При этом предприятие не осуществляло никакой деятельности по торговле машинами, — рассказали в МВД.

Там напомнили, что продажа и оформление счетов-справок как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может (Указ президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. №504 «О некоторых мерах по отчуждению транспортных средств»).

— Мужчина торговал бланками строгой отчетности даже после банкротства фирмы, из-за чего пострадали многие автомобилисты, которые не могли зарегистрировать приобретенный по лжедокументам транспорт, — добавили в министерстве. — Вскоре материалы проверки по факту подделки документов и изменения идентификационного номера транспортного средства будут переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Похищенный BMW вернется законному владельцу.