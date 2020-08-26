Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси

Источник материала: ОНТ

Исполняющим обязанности стал Дмитрий Басков, который был заместителем Савилова на этой должности, а с 2018 года является генеральным менеджером хоккейного минского «Динамо».

Геннадий Савилов активно участвовал в подготовке нашей страны к чемпионату мира 2021 года. Имя нового главы Федерации станет известно на конференции 9 сентября.

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