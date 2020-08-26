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В Гомеле раскрыли грабеж по приметам собаки преступника

26.08.2020 17:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле раскрыли грабеж по приметам собаки преступникаГомеле раскрыли грабеж по приметам собаки преступника" class="one-news__figure-img">

Раскрыть грабеж в Гомеле помогла собака преступника. По ее приметам правоохранители и вычислили грабителя. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


64-летнюю пенсионерку поздним вечером 10 августа ограбили около подъезда на улице Косарева в Гомеле. Неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Примет преступника женщина не заметила, но запомнила, что с ним был черный лохматый пес. Оперативникам пришлось искать мужчину по приметам собаки.

Спустя время злоумышленник был найден. Им оказался 52-летний житель поселка Урицкое. Ранее он уже был судим, в том числе и за грабеж.

Вернуть похищенную цепочку не удалось, так как мужчина продал золотое украшение неизвестному.

По факту возбуждено уголовное дело.

Фото носит иллюстративный характер. 

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Теги: Гомель
 
 
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Раскрыть грабеж в Гомеле помогла собака преступника. По ее приметам правоохранители и вычислили грабителя. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома. ...
 
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