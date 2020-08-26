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В Гомеле раскрыли грабеж по приметам собаки преступника
Источник материала: ОНТГомеле раскрыли грабеж по приметам собаки преступника" class="one-news__figure-img">
Раскрыть грабеж в Гомеле помогла собака преступника. По ее приметам правоохранители и вычислили грабителя. Об этом сообщили в
64-летнюю пенсионерку поздним вечером 10 августа ограбили около подъезда на улице Косарева в Гомеле. Неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Примет преступника женщина не заметила, но запомнила, что с ним был черный лохматый пес. Оперативникам пришлось искать мужчину по приметам собаки.
Спустя время злоумышленник был найден. Им оказался 52-летний житель поселка Урицкое. Ранее он уже был судим, в том числе и за грабеж.
Вернуть похищенную цепочку не удалось, так как мужчина продал золотое украшение неизвестному.
По факту возбуждено уголовное дело.
Фото носит иллюстративный характер.
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Раскрыть грабеж в Гомеле помогла собака преступника. По ее приметам правоохранители и вычислили грабителя. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома. ...
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