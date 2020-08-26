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Массовые беспорядки в США: стражи порядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты

26.08.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Число погибших в результате стрельбы в американском Кеноше возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое человек получили огнестрельные ранения и сейчас находятся в больнице.

Массовые беспорядки в США: стражи порядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты

Инцидент произошел во время уличных протестов, которые не прекращаются в Висконсине уже несколько дней. Люди выходят на улицы и устраивают погромы, несмотря на введенный комендантский час.

Массовые беспорядки в США: стражи порядка применили резиновые пули и светошумовые гранаты

Минувшей ночью демонстранты попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули. Всего за сутки в городе было зафиксировано свыше 30 возгораний, также дебоширы повредили несколько десятков зданий.  

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Новости США. Число погибших в результате стрельбы в американском Кеноше возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое человек получили...
 
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