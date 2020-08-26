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Томатный сок: польза и вред для организма

26.08.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отличие от литературного синьора Помидора томаты — друзья и помощники человека. «Здоровье Mail.ru» рассказывает все о полезных свойствах томатного сока.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Польза

Говоря о том, чем полезен томатный сок для организма, стоит отметить, что всего один бокал напитка в день помогает нормализовать давление и уровень холестерина. Об этом рассказали ученые Токийского медицинского и стоматологического университета (Япония).

Целый год жителей города Курияма снабжали несоленым томатным соком, а в начале и в конце эксперимента провели им медицинское обследование. В среднем испытуемым было 56−58 лет, выпивали они чуть больше бокала напитка.

Оказалось, что питье оказало положительное влияние на тех, кто до этого страдал от гипертонии или немного повышенного артериального давления. У испытуемых с высоким уровнем «плохого» холестерина в начале эксперимента через год также произошли позитивные перемены. А вот на уровне триглицеридов и глюкозы, отклонявшихся от нормы, регулярное потребление напитка никак не сказалось.

Томатный сок полезен для мужчин, которые занимаются спортом и много времени проводят в зале. К такому выводу пришли греческие исследователи. Питье помогает мышцам быстро восстановиться после интенсивных тренировок. Специалисты предполагают, что причина кроется в действии содержащегося в овоще вещества ликопина.

Томатный сок полезен для женщин в менопаузе, поскольку помогает легче переносить неприятные симптомы, сопровождающие климакс. Исследователи Токийского медицинского университета установили, что всего за 4 недели регулярного употребления напитка у женщин в возрасте от 40 до 60 лет существенно уменьшилось ощущение тревоги и нормализовалась частота сердечных сокращений.

Вред

Выжатый из любого фрукта или овоща, в том числе томата, сок остается без клетчатки, зато в нем повышена концентрация натурального сахара. Невоздержанное потребление подобных напитков может спровоцировать развитие сахарного диабета и плохо сказаться на фигуре. Гораздо полезнее съесть овощ или фрукт и запить его водой.

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