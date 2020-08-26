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Томатный сок: польза и вред для организма
Источник материала: Tut.by
В отличие от литературного синьора Помидора томаты — друзья и помощники человека. «
Польза
Говоря о том, чем полезен томатный сок для организма, стоит отметить, что всего один бокал напитка в день помогает нормализовать давление и уровень холестерина. Об этом
Целый год жителей города Курияма снабжали несоленым томатным соком, а в начале и в конце эксперимента провели им медицинское обследование. В среднем испытуемым было 56−58 лет, выпивали они чуть больше бокала напитка.
Оказалось, что питье оказало положительное влияние на тех, кто до этого страдал от гипертонии или немного повышенного артериального давления. У испытуемых с высоким уровнем «плохого» холестерина в начале эксперимента через год также произошли позитивные перемены. А вот на уровне триглицеридов и глюкозы, отклонявшихся от нормы, регулярное потребление напитка никак не сказалось.
Томатный сок полезен для мужчин, которые
Томатный сок полезен для женщин в менопаузе, поскольку
Вред
Выжатый из любого фрукта или овоща, в том числе томата, сок остается без клетчатки, зато в нем повышена концентрация натурального сахара. Невоздержанное потребление подобных напитков может спровоцировать развитие сахарного диабета и плохо сказаться на фигуре. Гораздо полезнее съесть овощ или фрукт и запить его водой.
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