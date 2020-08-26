Президиум Координационного совета призвал вступать в КС всех белорусов, которые хотят перемен

Члены президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране выступили с видеообращением, в котором призвали вступать в КС всех белорусов, желающих перемен. Обращение опубликовано в телеграм-канале совета.

«Мы призываем всех должностных лиц, принимающих сегодня решения о судьбе страны, перестать прятать голову в песок, — отметил в обращении член президиума КС, бывший министр, дипломат и гендиректор Купаловского театра Павел Латушко. — Давление на членов президиума Координационного совета так же бессмысленно, как надежда на то, что белорусы забудут о произошедшем или простят тех, кто совершал преступления».

Член президиума КС, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова подчеркнула, что президиум «избирается из состава совета». «После возбуждения уголовного дела мы получили сотни заявок, а после сегодняшних угроз, уверены, получим и тысячи», — сказала она.

В свою очередь Латушко заявил: «Каждый белорус, который нас поддерживает и хочет перемен к лучшему, может вступить в совет. Нас — большинство. Это наша страна. Мы — белорусы, Координационный совет — это мы. Других белорусов у этой власти не будет, и с нами придется считаться».

«Мы хотим видеть миллион заявок, мы ходим видеть миллион новых лиц, за каждым из которых — друзья, родственники и знакомые. Мы не дадим замолчать и забыть то, что произошло, и требуем расследования и привлечения к ответственности всех виновных, восстановления законности и справедливости», — добавила Колесникова.

Члены президиума КС сообщили, что подать заявку на вступление можно на сайте совета.

Координационный совет создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. 19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав помимо Марии Колесниковой и Павла Латушко вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак и доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова. В тот же день КС принял первую резолюцию, в которой заявлено, что совет ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.

На допросы в СК по данному уголовному делу уже вызывались Максим Знак, Сергей Дылевский, Лилия Власова, Павел Латушко и Светлана Алексиевич. 27 августа на допрос в СК надлежит явиться Колесниковой.