|
Фотофакт: Работники БелАЗа ответили на репрессии маршем солидарности
Источник материала: Партизан
Работники ОАО "БелАЗ" в Жодино 26 августа вышли на марш в поддержку пострадавших во время протестов, бастующих и репрессированных работников завода.
К ним присоединились жители города. Милиция подъехала к протестующим и предупредила, что собрание несанкционированное и просила разойтись, но людей это не остановило.
Около 500 человек прошлись от предприятия БелАЗ к центру города. Никаких происшествий и задержаний во время акции не было, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники ОАО "БелАЗ" в Жодино 26 августа вышли на марш в поддержку пострадавших во время протестов, бастующих и репрессированных работников завода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)