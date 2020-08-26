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Промежуточные итоги теннисного турнира в Нью-Йорке: Соболенко проиграла, Азаренко прошла дальше

26.08.2020 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соболенко проиграла, Азаренко прошла дальше – таковы краткие итоги очередного соревновательного дня на теннисном турнире категории Премьер в Нью-Йорке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Непреодолимым барьером для первой ракетки страны стала 1/8 финала. В матче за выход в четвертьфинал Соболенко уступила Джессике Пегула 2:6, 6:2, 3:6.   

Промежуточные итоги теннисного турнира в Нью-Йорке: Соболенко проиграла, Азаренко прошла дальше

А вот Виктория Азаренко, пусть и не без приключений, но все же смогла сломить сопротивление француженки Элизе Корне. Соперницы провели на корте ровно два часа. Интересно, что в мировом рейтинге теннисистки располагаются на соседних позициях. Белоруска 59-я, ее визави – 60-я. Правда, в очных встречах полное преимущество было на нашей стороне – 4:0. И, к радости болельщиков, статистика не была испорчена. Азаренко взяла верх в двух сетах – 6:4, 7:5. Следующей оппоненткой нашей спортсменки будет представительница Туниса Унс Джабир. 

Люди в материале: Арина Соболенко, Джессика Пегула, Виктория Азаренко, Элизе Корне, Унс Джабир

 
 
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Новости Беларуси. Соболенко проиграла, Азаренко прошла дальше – таковы краткие итоги очередного соревновательного дня на теннисном турнире категории Премьер в...
 
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