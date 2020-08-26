Уголовные дела после акций протеста. Что известно на данный момент?

Протесты в ночь с 9 на 10 августа. Фото "Нашей Нивы"





Статья 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки)

Задержаны либо перевезены в Минск





Юрий Воскресенский , бизнесмен и координатор штаба Виктора Бабарико. Был задержан 12 августа. На следующий день в сюжете «Беларусь 1» его назвали организатором протестов в столичном микрорайоне Уручье. По информации от его жены, он находится в СИЗО КГБ по подозрению в совершении преступлений по статьям 293 (Массовые беспорядки) и 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса.

, бизнесмен и координатор штаба Виктора Бабарико. Был задержан 12 августа. На следующий день в сюжете «Беларусь 1» его назвали организатором протестов в столичном микрорайоне Уручье. По информации от его жены, он находится в СИЗО КГБ по подозрению в совершении преступлений по статьям 293 (Массовые беспорядки) и 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса. Владислав Корецкий , волонтер штаба Виктора Бабарико, находится в СИЗО КГБ в качестве подозреваемого по 293-й статье.

, волонтер штаба Виктора Бабарико, находится в СИЗО КГБ в качестве подозреваемого по 293-й статье. Также задержан волонтер штаба Бабарико Игорь Ермолов. По информации, которую сообщили TUT.BY родители, он был избит, до 18 августа находился в военном госпитале, ему была проведена операция. 18 августа его перевели в СИХО КГБ. Он задержан также по статье 293 УК РБ.





В рамках дела о массовых беспорядках задержаны еще четыре волонтера штаба Виктора Бабарико:





Левон Халатрян - находится в СИЗО-1 на ул. Володарского;

Антон Беленский - находится в СИЗО КГБ;

Андрей Позняк - сильно избит.

За прошлые несколько дней были задержаны еще минимум шесть человек из штаба Виктора Бабарико и инициативы "Честные люди".





Также был задержан директор частного предприятия «Бондастиль» Сергей Михеенок в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Сергей был членом инициативной группы Виктора Бабарико. В его квартире прошел обыск: забрали ноутбуки, компьютер, все мобильные телефоны, личные деньги жены. Известно, что сначала Сергей был в СИЗО КГБ, затем его перевели в СИЗО-1 на Володарского, по истечению 10 дней его выпустили.





12 августа в Минске был задержан 48-летний Сергей Михеенок, директор частного предприятия «Бондастиль». Сергей был членом инициативной группы Виктора Бабарико, на собственном автомобиле собирал подписи в его поддержку, также был зарегистрирован в качестве наблюдателя на выборах.





Под подписку о невыезде выпущен из СИЗО КГБ Игорь Беленский. Он остается в статусе подозреваемого.





Членов инициативной группы экс-претендента в президенты Виктора Бабарико Артема и Александру Молодовых, задержанных 12 августа дома в Гомеле, перевезли в Минск в ЦИП на Окрестина. Изначально они были задержаны как подозреваемые по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Однако обвинение по этой статье им не предъявили — дело переквалифицировали в 293 УК РБ. По последним данных, Молодовых отпустили из под стражи. Также члены команды Бабарико Артем Панасюк и Дмитрий Нагайченко освобождены без предъявления обвинений.





Членов инициативной группы экс-претендента в президенты Виктора Бабарико Артема и Александру Молодовых, задержанных 12 августа дома в Гомеле, перевезли в Минск в ЦИП на Окрестина.





В статусе подозреваемого по делу о массовых беспорядках находится волонтер команды Тихановской Олег Моисеенко.





В рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч. 1 ст. 293 КК РБ) 13 августа задержаны активисты анархического движения Александр Францкевич и Акихиро Ханада. Оба они переведены с изолятора на ул. Окрестина в СИЗО-1 на ул. Володарского. Им предъявлены обвинения.





Задержанных в Гомеле активистов Татьяну Каневскую, Юрия Власова и Александра Шабалина перевезли из гомельского ИВС в минский СИЗО-1. Все трое задержаны в рамках уголовного дела. Александр Шабалин и Юрий Власов – в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ). Им предъявлено обвинение.





Россияне Артем Важенков и Игорь Рогов. Как пишет TUT.BY, 12 августа в эфире «Беларусь 1» показали сюжет, где со ссылкой на Следственный комитет говорилось об их задержании в качестве подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках. Важенков, хотя и по-прежнему являющийся фигурантом уголовного дела, был отпущен на свободу 15 августа.





28-летний дальнобойщик Дмитрий был задержан дома 13 августа. Как рассказала TUT.BY его мама, парень в ночь с 10 на 11 августа присутствовал на акции возле станции метро «Пушкинская». Его попросили перегородить дорогу машиной коммунальной службы. Он это сделал, теперь ему вменяют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 293 (Массовые беспорядки), ч.1 ст. 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций), ч.3 ст. 214 (Угон транспортного средства, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения).





Обвинение по ч.1 ст. 293 УК РБ (организация массовых беспорядков) предъявлено Игнату Сидорчику. По последним данным он находился в изоляторе в Жодино, вероятно уже переведен в СИЗО-1 на ул. Володарского в Минск.





Также известно, что по статье 293 УК РБ были задержаны Юрий Савицкий (уже предъявлено обвинение, под стражей), Артём Квашевский, Артем Савчук и еще минимум 13 человек. Часть из них находится на свободе в статусе подозреваемых.





Виталий Шкляр, Александр Гурник, Игорь Гонтовой - подозреваемые по делу о "массовых беспорядках", отпущены с ИВС.





Задержаны в регионах

Виктор Шауро был задержан в Новополоцке вечером 10 августа. 13 августа его матери позвонил следователь из Витебска и сообщил, что ее сыну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РБ. Виктор Шауро переведен в витебский следственный изолятор. В квартире Шауро прошел обыск.





В Кореличах в рамках дела о массовых беспорядках (ч.1 ст. 293 УК РБ) в статусе подозреваемого проходит Сергей Уласевич. Сейчас он на свободе под подпиской о невыезде. Также под стражей остается Денис Кирещенко, вероятно по этому же уголовному делу.





В Гродно дело о массовых беспорядках заведено на доверенное лицо Светланы Тихановской Дмитрия Тита. Он на воле под подпиской.





В Мозыре 19 августа задержали активиста "Страны для жизни" Руслана Парфенова, его увезли в Минск в Следственный комитет.





В СИЗО Бреста находятся подозреваемые по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК РБ) Егор Прокопчук, Виталий Прокопчук, Илья Мигно, Виктор Пантелеев, Александр Телешман.





В Марьиной Горке по этой же статье проходит Александр Мурин. Он на свободе.





В СИЗО Барановичей находятся Артур Халимончик и Роман Багновец. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках). Также там же находится Даниил Богнат из Пинска. Его тоже подозревают в участии в массовых беспорядках.





Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок

Андрей Сергеенков с Полоцка был задержан 9 августа, находится в СИЗО Полоцка (вероятно будет переведен в Витебск). Андрея является военным юристом, живет в общежитии при военной части, где прошел обыск.





Дело по этой же статье заведено на Романа Кораневича из Слуцка. Роман сильно избит.





Как сообщает TUT.BY, Михаил Симаков был задержан 11 августа. Как сообщалось, его задержали в районе ТЦ «Дана Молл» с 10 тысячами долларов в рюкзаке — якобы он платил участникам беспорядков. Сам Михаил Симаков и его жена рассказали другую версию событий: мужчину задержали возле подъезда люди в штатском, он подумал, что это ограбление — с собой у него было около 9 тысяч долларов, вырученных от продажи машины (есть соответствующий договор). Из изолятора мужчину выпустили 14 августа под подписку о невыезде, об обвинениях в организации беспорядков ничего не сообщили. При освобождении ему не вернули деньги, а теперь предъявили обвинения по статье 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику внутренних дел).





Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел

Максим Кучинский задержан 9 августа в Слониме на мирной акции, защищал девушку, которую начали бить. На следующий день ему дали 7 суток ареста и одновременно начали уголовное дело. Сейчас он на воле под подпиской.





Елена Мовшук с Пинска находится под стражей в СИЗО-6 в Барановичах. Предварительно за то, что якобы с палкой замахивалась на сотрудников милиции (ОМОН).





Также в барановичском СИЗО находится Виктор Куприк, который, по мнению следствия, кидал растворитель в сотрудников милиции. По рассказам родственников, мужчина просто вез растворитель домой жене.





В больнице в Гродно находится избитый Алексей Лапа. На него завели уголовное дело по ст. 364 УК - Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.





«Весне» известны фамилии еще минимум 5 человек, который находятся в статусе подозреваемых по данной статье и одновременно по статье 342 УК РБ (Организация или участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок). Отдельно по статье 342 УК РБ начато дело в отношении жителя Мозыря Владислава Подолинского.





Также по 342-й статье заведено уголовное дело в Гродно. Активистов начали вызывать на допросы в качестве свидетелей.