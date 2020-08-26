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Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси

26.08.2020 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Геннадий Савилов ушел с поста председателя федерации. Его обязанности временно будет исполнять Дмитрий Басков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси

Решение принято на заседании исполкома. В своем слове бывший рулевой поблагодарил всех за плодотворную работу и передал полномочия генеральному директору клуба «Динамо-Минск» Дмитрию Баскову.  

Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси

Федерацию Савилов возглавлял с июня 2018 года. Имя нового руководителя станет известно на внеочередной конференции, которая состоится 9 сентября.   

Люди в материале: Геннадий Савилов, Дмитрий Басков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Геннадий Савилов ушел с поста председателя федерации. Его обязанности временно будет исполнять Дмитрий Басков, сообщили в программе...
 
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