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Геннадий Савилов ушёл с поста председателя Федерации хоккея Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Геннадий Савилов ушел с поста председателя федерации. Его обязанности временно будет исполнять Дмитрий Басков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Решение принято на заседании исполкома. В своем слове бывший рулевой поблагодарил всех за плодотворную работу и передал полномочия генеральному директору клуба «Динамо-Минск» Дмитрию Баскову.
Федерацию Савилов возглавлял с июня 2018 года. Имя нового руководителя станет известно на внеочередной конференции, которая состоится 9 сентября.
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Новости Беларуси. Геннадий Савилов ушел с поста председателя федерации. Его обязанности временно будет исполнять Дмитрий Басков, сообщили в программе...
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