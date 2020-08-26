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Литва ответила на обвинения во вмешательстве в дела Беларуси: не России нас учить

26.08.2020 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал необоснованными обвинения России во вмешательстве Вильнюса во внутренние дела Беларуси.



Об этом сообщает портал Delfi.

"Не России учить о применении насилия и вмешательстве в дела других стран. Знаем по опыту, что уж точно не им нас учить", - сказал Линас Линкявичюс.

Так он отреагировал на сформулированные накануне представителем МИД России обвинения в том, что Литва дестабилизирует ситуацию в Беларуси и вмешивается во внутренние дела этой страны.

"Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание "помочь" белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию. Вместо того чтобы предоставить белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям "правильное", с его точки зрения, решение", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не России учить правилам этикета, которых она сама давно не соблюдается", - ответил ей Линкявичюс.


Он отметил, что Литва не навязывает Беларуси никаких решений или мнений.

"Есть только один момент, когда мы вмешались - помогли людям, перед которыми возникла угроза - прямая угроза их здоровью, а, может, и жизни, как знать - здесь мы точно помогли, но это не вмешательство во внутренние дела страны", - сказал министр.

Литва приняла нескольких представителей белорусской оппозиции и участников акций протеста, которые опасаются за свою безопасность в Беларуси. В Литве сейчас живет и бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Руководство Литвы призывает международное сообщество добиваться проведения в Беларуси честных президентских выборов и решительно осудить репрессии белорусских властей. Литва также инициировала создание фонда Евросоюза для пострадавших от репрессий белорусов.

Как сообщалось, МИД Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.
 
 
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал необоснованными обвинения России во вмешательстве Вильнюса во внутренние дела Беларуси.
 
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