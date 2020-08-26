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«Мама, это правда, что наш отец убийца?» Силовики о том, как травят их семьи в интернете и реальной жизни

26.08.2020 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники внутренних войск получают угрозы и оскорбления от анонимов. Шлют и женам, и родителям – всем, кого нашли в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мама, это правда, что наш отец убийца?» Силовики о том, как травят их семьи в интернете и реальной жизни

Насильственное влияние на детей, насильственное влияние на жен. «Мы тебя найдем», «мы твоих родителей найдем, мы знаем, где они работают». Ну, это подло.  

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«Мама, это правда, что наш отец убийца?» Силовики о том, как травят их семьи в интернете и реальной жизни

Сталкивались с таким, знакомые рассказывали (они в сопредельной части служат), что им в детском саду – родители научили детей таким вот фразам: «Вот, твой отец убийца, твой отец бьет людей». И вот они приходят домой, дети, и маме задают вопрос: «Мама, это правда, что наш отец убийца?» А как можно сказать такое о человеке, который защищает свой народ, свой конституционный строй, территориальную целостность? И в первую очередь военнослужащие защищали себя.  

У нас никто не увольняется. Все рады, всех все устраивает. Они понимают, что борются за правое дело.  

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Новости Беларуси. Сотрудники внутренних войск получают угрозы и оскорбления от анонимов. Шлют и женам, и родителям – всем, кого нашли в соцсетях, сообщили в...
 
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