Гайдукевич предложил парламенту собрать внеочередную сессию и обсудить ситуацию в стране

Источник материала: ОНТ

Парламенту необходимо собраться на внеочередной сессии и обсудить ситуацию в Беларуси. Об этом сообщил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич во время эфира программы «Объективно» на ОНТ.

Он считает, что в парламенте можно создать спецкомиссию для изучения всех происходящих в стране событий.





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