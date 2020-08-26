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Гайдукевич предложил парламенту собрать внеочередную сессию и обсудить ситуацию в стране
Источник материала: ОНТ
Парламенту необходимо собраться на внеочередной сессии и обсудить ситуацию в Беларуси. Об этом сообщил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич во время эфира программы «Объективно» на ОНТ.
Он считает, что в парламенте можно создать спецкомиссию для изучения всех происходящих в стране событий.
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Парламенту необходимо собраться на внеочередной сессии и обсудить ситуацию в Беларуси. Об этом сообщил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич во время...
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