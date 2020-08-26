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Программа Калиновского реанимирована? Мнение политолога Андрея Лазуткина

26.08.2020 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Программа Калиновского реанимирована? Мнение политолога Андрея Лазуткина в программе Новости «24 часа».  

Программа Калиновского реанимирована? Мнение политолога Андрея Лазуткина

Андрей Лазуткин, политолог:
Для того, чтобы впоследствии попасть на программу Калиновского, необходим был именно жесткий факт отчисления из белорусского вуза. Конечно, они не могли доказать какую-то политическую мотивировку, поэтому подходили, в принципе, любые прогулы, несданные сессии – но это было хотя бы что-то. То есть на такой основе они выбирали более-менее каких-то осознанных людей, которые туда приходили.

Сейчас мы видим, что программу Калиновского, вероятно, попытаются реанимировать. Но опять же: любая такая революция – это отчетность.

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То есть чем занимаются оппоненты власти сейчас? Они стоят, грубо говоря, в очереди в один из частных медцентров Минска. В этом медцентре им готовят подробные справки о том, как их избивали или не избивали. Скажем так, такие документы имеют определенные изъяны. То есть их выписывают таким образом, чтобы люди их вроде бы получили и при этом самим не нарушить законы, белорусское законодательство. Эти справки, вероятно, будут использоваться для раздачи компенсаций.  

Сейчас у нас 1 сентября на носу. Скорее всего, будут активные студенческие выступления, они будут пытаться создавать массовку студенческую. Вероятно, будут задействованы те же самые механизмы: то есть надо будет подтверждать административное какое-то отчисление и то, что вы там пострадали. Где-то засветились в СМИ, например, что вы там участвовали в забастовке и прочее.  

Люди в материале: Андрей Лазуткин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Программа Калиновского реанимирована? Мнение политолога Андрея Лазуткина в программе Новости «24 часа».  
 
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