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«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

26.08.2020 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Республиканский творческий конкурс «Живая классика» определил победителей. Это совместный проект «Столичного телевидения» и Министерства информации. Ежегодно он собирает талантливую молодежь со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

В 2020 году на формат литературного соревнования повлияла эпидемиологическая ситуация. Однако конкурс все же должен был состояться. Чем участники удивляли жюри и кто покорил сердца зрителей сильнее?

Подробности в репортаже Дмитрия Бояровича.

Дзень мінае, а дзеці, а дзеці чакаюць дарма, і другі ўжo, і трэці мінае, а маці няма.

Для 11-летней Насти участие в конкурсе республиканского уровня стало дебютным. В Минск девочка приехала из Витебской области. Со сцены читала отрывок из поэмы «Прыгоды цымбал» Аркадия Кулешова. Результат – первое место в своей возрастной категории.

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Анастасия Наумчик, участник республиканского творческого конкурса «Живая классика»:
Мы выбралі гэты верш таму, што калі я яго прачытала, я зразумела, што мне ён падабаецца. Гэты верш пра ахвяраванні і пра жудасны час Айчыннай вайны.  

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

География участников финала широкая: Лида, Докшицы, Могилев, Столбцы... Всего 15 городов практически из всех регионов страны. А заявки на участие в конкурсе подали больше тысячи детей. Предыдущие этапы прошли онлайн (изменения внесла эпидемиологическая ситуация).

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Параска думае: «Ой, ой! Я ж не чытала ні адной!»  

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Елена Реба:
К стихотворению мы подошли очень ответственно, нашли в интернете неизвестного автора для нас, Алексея Черкасова «Роднае слова».

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Матвей Реба, участник республиканского творческого конкурса «Живая классика»:
Оно довольно патриотическое, оно рассказывает красоту нашего языка

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Произведения, выбранные участниками, разнообразны. Это стихи Колоса, Короткевича, Панченко… Есть и народная сказка. А самые популярные темы – судьба родины, деревенская жизнь, Великая Отечественная война.

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

В жюри – люди, которые внесли вклад в популяризацию белорусского языка, представители Министерств образования и информации, деятели культуры. Выступающих оценивали по нескольким параметрам: главное – выбор произведения, артистичность и глубина проникновения в образ.

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Вызначыць пераможцаў у гэтым конкурсе амаль немагчыма. Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу.

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

Владимир Андриевич, начальник управления Министерства информации Беларуси:
Гэтыя дзеткі, якія ўжо прызвычаіліся чытаць, якія палюбілі літаратуру, якія цягнуцца да чытання, будуць ужо творцамі, будуць ініцыятыўнымі. І вось сённяшнія члены журы, яны як раз падтрымалі кожнага з іх.  

Лучшие чтецы выйдут на сцену Дня белорусской письменности. Он состоится 6 сентября в Белыничах. Вместе с тем СТВ покажет телеверсию финала. Трансляция запланирована на тот же день – в одиннадцать часов утра.

Люди в материале: Анастасия Наумчик, Елена Реба, Матвей Реба, Дмитрий Боярович, Роман Мотульский, Владимир Андриевич

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Республиканский творческий конкурс «Живая классика» определил победителей. Это совместный проект «Столичного телевидения» и Министерства...
 
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