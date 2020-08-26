Россия вмешивается во внутренние дела Беларуси, допуская голословные заявления

Источник материала: АФН

МИД России в очередной раз допустил заявления, которые по сути являются вмешательством во внутренние дела Беларуси.

В частности официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире российского ТВ обвинила некоторые отдельные страны Евросоюза, НАТО и США во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

"Мне кажется, можно даже написать учебное пособие относительно того, как выстраивать внешнее вмешательство по периметру соседних государств. Мы видим то, что делает Прибалтика, Польша и целый ряд других государств Европейского союза, а также НАТО и США. Это можно квалифицировать исключительно как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Остается открытым вопрос о том, когда они прекратят проводить эти эксперименты, и нужен ли еще один очаг нестабильности на территории европейского континента, чтобы уже все убедились в недееспособности этих западных рецептов", – заявила она.

В заявлениях главы МИД РФ Лаврова Захарова никого вмешательства не наблюдает: "Я не вижу никаких противоречий в заявлении Сергея Лаврова о том, что Россия в белорусские события не вмешивается, но всегда готова прийти на помощь".

Помощь со стороны Польши и Литвы – это вмешательство, помощь со стороны России – это… просто помощь.