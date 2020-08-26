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Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

26.08.2020 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В сети разлетаются тысячи историй, которые на проверку оказываются неправдой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие признаются, что за душераздирающую историю можно получить неплохое вознаграждение и даже попасть под специальные правозащитные программы.

Расследование Григория Азаренка.

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Григорий Азаренок, СТВ:
Бессмертная цитата Геббельса: «Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной». Так называемые независимые СМИ не просто врут, они поставили фейки на фабричное производство. Наша задача – разоблачать их. 

Telegram-каналы – это полноценные СМИ. Но особенность их в том, что привлечь к ответственности за распространение откровенного вранья сложнее, к тому же если редакция находится за рубежом.  

Разберем некоторые примеры. Вот у ворот следственного изолятора встречают Василису Голикову.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Били конкретно в этом бусе. ОМОНовцы, десять штук, меня били. Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня.  

Григорий Азаренок:  
Сердце рвется от такого, правда? Людей цепляют на эмоцию. Разум отключается. И никто даже не подумает, что если бы десять здоровых омоновцев били такую хрупкую девушку, то она вряд ли бы могла стоять, а не то что рассказывать.

Другая запись с ней – до задержания (полная версия в видеоматериале).  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Их здесь можно будет реально зажать, щемить и […]. Их надо щемить. В круг реально по сто человек собраться их щемить, по пятьдесят. Они будут […]. Реально. Также в подъездах иметь кирпичи, камни, плитки, чтобы бить им по головам или по рукам, если, чуть что, они успеют заскочить. Обмундирование им портить, шлемы портить, краски – все, что есть – пиротехника.  

Вот так Василиса Голикова вела себя с правоохранителями.

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Мне действительно стыдно, что я вот так призывала драться с ними, нападать на них. Хотя они тоже люди, у них есть семьи, дети, они тоже этого не хотят. Мне действительно стыдно, простите все.

Григорий Азаренок:  
Истории с Окрестина – это бесконечные потоки пыток, изнасилований, издевательств, унижений и избиений. Общество это повергло в настоящий шок. Немногие понимали, что это целенаправленная информационная атака. Как это сделано? Показываем.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Этого парня во время протестов сбили с ног, посадили в спецмашину. Уже там у него нашлись «хорошие друзья».  

«Настаиваете, что задержанные в автозаке именно так сказали сказать?» Видео Следственного комитета

Григорий Азаренок:  
Актерским мастерством этим летом радуют не только лицедеи Купаловского театра. Вот одна дама, захлебываясь слезами, сообщает, что некоего Егора «просто вот так вот» забрал ОМОН. Посмотрите на видео. Верите?  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Просто забрал ОМОН. Егора, Шурика сейчас забрали просто так. Люди! Просто я с ним сейчас шла. Просто вот так вот.  

Еще одна жертва. Ей испортили день рождения, причем дважды за неделю.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

У меня должен быть праздник, у меня сегодня день рождения. Мне 26. Но как я могу праздновать? У меня только боль на душе.

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

У меня сегодня день рождения. Мне сегодня 26. Но я не считаю, что у меня праздник.  

25 августа, акция учителей возле Министерства образования. Жаль, журналистам польского БелСата и американского «Радио Свобода» не объяснили, что тех самых учителей найти там будет сложно.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Мы не настаўнікі, мы Купалаўскі тэатр.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

– Вы настаўнікі?  
– Нет, моя мама учитель.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

– А вы?  
– Я пришла поддержать учителей.  
– Не настаўніца? 
– Нет. Я многодетная мама. 

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Я не учитель, не могу сказать, как они.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Не была ні аднаго дня настаўніцай, но не па палітычным.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

– Добры дзень. А чаго вы сёння сюда прыйшлі?  
– Мы пришли поддержать учителей.  
– А вы самі не настаўніца?  
– Нет, я не учитель.  

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

– Пазвольце вам пытанне, вы настаўніца таксама? 
– Нет.  

В потоках информации часто невозможно отличить ложь от правды. Принимать за истину только то, что хочется знать и не пытаться прислушаться ко второй стороне – тренд.   

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Появлялись совсем уже бредовые сообщения о том, что в разгоне протестующих якобы участвует российский спецназ. Еще одно вранье – добровольность всех участников несанкционированных акций.  

«С какой целью вы вообще ходили на эти митинги?» Видео допроса

Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Григорий Азаренок:  
Много историй про изнасилования. Ни врачи, ни следователи пока ни одного реального случая не обнаружили, зато статей – тысячи. Возникает логичный вопрос: а зачем это? Иностранные журналисты понятно – они заказ отрабатывают. А сами псевдопострадавшие с какой целью мараются во лжи? И тут мы натыкаемся на любопытное объявление. Университет Адама Мицкевича в Познани объявляет набор для наших студентов. Но для поступления нужны не знания, а факт отчисления из белорусского вуза. А если ты еще и претерпел какой-то «гвалт», то, надо полагать, идешь вне конкурса.  

Программа Калиновского реанимирована? Мнение политолога Андрея Лазуткина

При этом никто не спорит, что в ходе противостояния с погромщиками и провокаторами действительно пострадали попали невинные люди. Сейчас создана межведомственная комиссия с участием депутатов парламента, задача которой – разобраться со всеми фактами непропорционального применения силы. И это будет правда, так как за каждое слово там несут ответственность. 

Люди в материале: Григорий Азарёнок, Андрей Лазуткин, Василиса Голикова

 
 
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Новости Беларуси. В сети разлетаются тысячи историй, которые на проверку оказываются неправдой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие признаются,...
 
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