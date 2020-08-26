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Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В сети разлетаются тысячи историй, которые на проверку оказываются неправдой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие признаются, что за душераздирающую историю можно получить неплохое вознаграждение и даже попасть под специальные правозащитные программы.
Григорий Азаренок, СТВ:
Telegram-каналы – это полноценные СМИ. Но особенность их в том, что привлечь к ответственности за распространение откровенного вранья сложнее, к тому же если редакция находится за рубежом.
Разберем некоторые примеры. Вот у ворот следственного изолятора встречают Василису Голикову.
Били конкретно в этом бусе. ОМОНовцы, десять штук, меня били. Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня.
Григорий Азаренок:
Другая запись с ней – до задержания (полная версия в
Их здесь можно будет реально зажать, щемить и […]. Их надо щемить. В круг реально по сто человек собраться их щемить, по пятьдесят. Они будут […]. Реально. Также в подъездах иметь кирпичи, камни, плитки, чтобы бить им по головам или по рукам, если, чуть что, они успеют заскочить. Обмундирование им портить, шлемы портить, краски – все, что есть – пиротехника.
Вот так Василиса Голикова вела себя с правоохранителями.
Мне действительно стыдно, что я вот так призывала драться с ними, нападать на них. Хотя они тоже люди, у них есть семьи, дети, они тоже этого не хотят. Мне действительно стыдно, простите все.
Григорий Азаренок:
Этого парня во время протестов сбили с ног, посадили в спецмашину. Уже там у него нашлись «хорошие друзья».
Григорий Азаренок:
Просто забрал ОМОН. Егора, Шурика сейчас забрали просто так. Люди! Просто я с ним сейчас шла. Просто вот так вот.
Еще одна жертва. Ей испортили день рождения, причем дважды за неделю.
У меня должен быть праздник, у меня сегодня день рождения. Мне 26. Но как я могу праздновать? У меня только боль на душе.
У меня сегодня день рождения. Мне сегодня 26. Но я не считаю, что у меня праздник.
25 августа, акция учителей возле Министерства образования. Жаль, журналистам польского БелСата и американского «Радио Свобода» не объяснили, что тех самых учителей найти там будет сложно.
Мы не настаўнікі, мы Купалаўскі тэатр.
– Вы настаўнікі?
– А вы?
Я не учитель, не могу сказать, как они.
Не была ні аднаго дня настаўніцай, но не па палітычным.
– Добры дзень. А чаго вы сёння сюда прыйшлі?
– Пазвольце вам пытанне, вы настаўніца таксама?
В потоках информации часто невозможно отличить ложь от правды. Принимать за истину только то, что хочется знать и не пытаться прислушаться ко второй стороне – тренд.
Появлялись совсем уже бредовые сообщения о том, что в разгоне протестующих якобы участвует российский спецназ. Еще одно вранье – добровольность всех участников несанкционированных акций.
Григорий Азаренок:
При этом никто не спорит, что в ходе противостояния с погромщиками и провокаторами действительно пострадали попали невинные люди. Сейчас создана межведомственная комиссия с участием депутатов парламента, задача которой – разобраться со всеми фактами непропорционального применения силы. И это будет правда, так как за каждое слово там несут ответственность.
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Новости Беларуси. В сети разлетаются тысячи историй, которые на проверку оказываются неправдой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие признаются,...
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