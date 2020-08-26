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Брестское «Динамо» обыграло «Сараево» в Лиге чемпионов
Источник материала: Навiны
Футбольный клуб «Динамо-Брест» победил соперника из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 и прошел в 3-й квалификационный раунд турнира.
Игра прошла вечером 26 августа в Бресте. На 4-й минуте отличился Гордейчук. На 35-й гости счет сравняли усилиями Джокановича. Окончательный результат установил на 50-й минуте Диалло.
Жеребьевка для 12-ти участников Пути чемпионов пройдет 31 августа в Ньоне. Матчи состоятся 15 и 16 сентября.
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» победил соперника из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 и прошел в 3-й квалификационный раунд турнира.
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