В Минске акция протеста у Дома правительства закончилась задержаниями

На площади Независимости в Минске вечером 26 августа прошла очередная акция протеста. Она закончилась блокировкой участников акции в Красном костеле и дальнейшим задержанием.

Еще до акции к площади подогнали автозаки, а правоохранители выстроились с обеих сторон площади и заняли выжидательную позицию, передает Еврорадио.

Около 20:30 акцию начался разгон. Известно, что ОМОН на этот раз задерживал только мужчин, но количество задержанных пока неизвестно.

Около 100 человек оказались заблокированными в Красном костеле. Двери костела разблокировали после 21:00, и люди смогли выйти.

Напомним, акции протста начались сразу после прзидентских выборов и продолжаются почти три недели. Участники акций требуют