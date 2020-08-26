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В Минске акция протеста у Дома правительства закончилась задержаниями
Источник материала: БДГ
На площади Независимости в Минске вечером 26 августа прошла очередная акция протеста. Она закончилась блокировкой участников акции в Красном костеле и дальнейшим задержанием.
Еще до акции к площади подогнали автозаки, а правоохранители выстроились с обеих сторон площади и заняли выжидательную позицию,
Около 20:30 акцию начался разгон. Известно, что ОМОН на этот раз задерживал только мужчин, но количество задержанных пока неизвестно.
Около 100 человек оказались заблокированными в Красном костеле. Двери костела разблокировали после 21:00, и люди смогли выйти.
Напомним, акции протста начались сразу после прзидентских выборов и продолжаются почти три недели. Участники акций требуют
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На площади Независимости в Минске вечером 26 августа прошла очередная акция протеста. Она закончилась блокировкой участников акции в Красном костеле и дальнейшим...
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