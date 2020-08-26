После разгона митинга оппозиции минчанам вернули мобильный интернет

По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме.

«В связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20:50 до 21:00 была и фиксированная связь А1», — уточнили в пресс-службе оператора.

Мобильный интернет отсутствовал и у абонентов МТС и Life.