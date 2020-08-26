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После разгона митинга оппозиции минчанам вернули мобильный интернет

26.08.2020 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме.

«В связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в период с 20:50 до 21:00 была и фиксированная связь А1», — уточнили в пресс-службе оператора.

Мобильный интернет отсутствовал и у абонентов МТС и Life.

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По состоянию на 21:50 услуга мобильного интернета предоставляется в полном объеме. «В связи с действиями уполномоченных государственных органов также недоступной в...
 
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