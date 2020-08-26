Генпрокуратура РБ сообщила о создании комиссия для проверки сообщений о зверствах силовиков

Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси сообщила о создании межведомственной комиссии для координации и сопровождения работы по изучению обстоятельств насилия и зверств в отношении задержанных в ходе протестов граждан Беларуси.

В состав комиссии вошли представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз. В работе комиссии также примут участие депутаты нижней палаты парламента.

В настоящий момент Следственный комитет Беларуси проводит доследственные проверки по заявлениям граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях»

Накануне белорусские правозащитники сообщили, что получили свидетельские показания более 450 пострадавших, подтвержденные фото и видео материалы, записано более сотни видео с показаниями пострадавших.