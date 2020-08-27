Ярослав Романчук: Экономический кризис разогреет протесты

Источник материала: Ежедневник

Проблемы в экономике вкупе с нелегитимностью государственных институтов уже к концу года выльются в кризис. Тогда к ценностному протесту, который сейчас демонстрирует белорусское общество, добавится протест социально-экономический.

Недоверие общества и бизнеса к органам госуправления и Лукашенко лично уже породили проблемы в экономике. Спрос населения на валюту, который мы наблюдаем последние дни, спровоцирован девальвационными ожиданиями, а не включением «печатного станка».

«Если не уволят Каллаура, Нацбанк не будет позволять себе денежной вакханалии», - уверен экономист Ярослав Романчук.

Действия остальных ведомств, включая Минфин, идут вразрез со стараниями Нацбанка. «Они потворствуют аппетитам лоббистов и красных директоров. Стоя на одной ноге, не обеспечишь доверие к национальной валюте».

Сам Лукашенко проявляет неспособность собрать профессиональную команду, слушать и слышать, генерировать новые идеи. «Он застрял в прошлом и представляет собой управленческий труп. От нас, от инвесторов, бизнеса, общества и номенклатуры, зависит, что с этим трупом делать. Иначе мы не выберемся из политического кризиса, который влечет за собой экономический».

За свободу и хлеб

Структурные проблемы белорусской экономики продолжают накапливаться. Это и бремя госдолга и долгов за энергоресурсы, резко увеличившиеся из-за девальвации. И схлопнувшиеся экспортные рынки. И госпредприятия, 40% оборотки которых идет на обслуживание кредитов. И опасное накопление неработающих активов в госбанках. «Я не вижу ни одного драйвера, который мог бы к концу года вывести ВВП Беларуси хотя бы в ноль, не то что в плюс».

Как следствие – у бюджета больше не будет возможности наращивать «пустые» зарплаты. Кризис, который люди начнут на себе ощущать уже к концу года, станет драйвером новой протестной активности, допускает Ярослав Романчук.

«Пролетариату уже действительно будет нечего терять, кроме своих цепей. Забастовки тогда будут не только за честные выборы и освобождение политзаключенных. Они примут более рельефный экономический характер».

Эксперт рассчитывает, что после обострения экономических проблем к протесту присоединится определенная часть номенклатуры, директоров предприятия. «Потому что видеть, что мы идем в тупик, и ничего не делать – это не патриотичная позиция».

«Чем этот новый протест закончится? Это уже психология и культурные факторы: как мы, бизнес и народ, будем относиться к власти, которая издевается над нами столько лет», - сказал экономист.

Как сыграет на белорусском кризисе Россия?

Беларусь неспособна расплачиваться по внешнему долгу без его рефинансирования. Предоставить новые займы вряд ли найдутся желающие, кроме России. Воспользуется ли соседняя страна безвыходным положением своего союзника, чтобы потребовать с него дорогую плату за спасение?

Ярослав Романчук не ожидает, что Россия снова начнет продавливать политическую интеграцию, на которой настаивала в прошлом году. «Сегодня легитимность Лукашенко под вопросом. Заключать с ним какие-то договоренности – себе дороже в будущем».

Однако на повестку всплывет весь гордиев узел нерешенных экономических вопросов: по нефти и газу, по доступу на российский рынок, по приватизации и инвестициям, выгодным для российских олигархов – все это будет лежать на столе. «И если мы пойдем на поводу у кулуарных решений силовой номенклатуры, это будет гигантская потеря для Беларуси».