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Валовый региональный продукт Минска падает третий месяц подряд

27.08.2020 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Валовый региональный продукт Минска за семь месяцев составил 23,3 млрд рублей, рассказали в Главном статистическом управлении столицы.

Согласно первой оценке валового регионального продукта за семь месяцев объем ВРП в текущих ценах сложился на уровне 23,3 млрд рублей. Объем ВРП в сопоставимых ценах составил 98,8 % к уровню января — июля 2019 года. По итогам полугодия показатель равнялся 19,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,3 %.

Падение валового регионального продукта наблюдается третий месяц подряд: за первые пять месяцев темп роста составлял 99,7 %. Также, по данным статистики, в первом полугодии нынешнего года производительность труда (99,5 %) отставала от темпа роста реальной заработной платы — 109,2 %.

Валовой региональный продукт (ВРП) — стоимость товаров и услуг, произведенных на территории отдельного региона по всем видам экономической деятельности и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта.
 
Теги: Минск
 
 
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Валовый региональный продукт Минска за семь месяцев составил 23,3 млрд рублей, рассказали в Главном статистическом управлении столицы.
 
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