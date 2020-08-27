Валовый региональный продукт Минска падает третий месяц подряд

Валовый региональный продукт Минска за семь месяцев составил 23,3 млрд рублей, рассказали в Главном статистическом управлении столицы.

Согласно первой оценке валового регионального продукта за семь месяцев объем ВРП в текущих ценах сложился на уровне 23,3 млрд рублей. Объем ВРП в сопоставимых ценах составил 98,8 % к уровню января — июля 2019 года. По итогам полугодия показатель равнялся 19,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,3 %.

Падение валового регионального продукта наблюдается третий месяц подряд: за первые пять месяцев темп роста составлял 99,7 %. Также, по данным статистики, в первом полугодии нынешнего года производительность труда (99,5 %) отставала от темпа роста реальной заработной платы — 109,2 %.