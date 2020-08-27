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«Погоня» звучит в торговых центрах Минска

27.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Флешмоб? В торговом центре стало популярным хоровое исполнение песни «Пагоня» на слова Максима Богдановича.



Отметим, 25 августа в торговом центре «Столица», который находится прямо под площадью Независимости, также пели "Погоню".
 
 
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Флешмоб? В торговом центре стало популярным хоровое исполнение песни «Пагоня» на слова Максима Богдановича.
 
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