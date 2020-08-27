На акции протеста у Дома правительства было задержано 14 человек

В сообщении центра приводятся фамилии 14 задержанных, "их доставили в РУВД Советского района Минка".





Ранее ГУВД Мингорисполкома подтвердило задержания участников акции протеста, но не сообщило сколько человек было задержано.





В среду вечером на площади Независимости у Дома правительства собрались участники акции протеста.





Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, а когда начался дождь развернули зонты в аналогичной расцветке. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях. Они также пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.





Всего на площади собралось несколько сот человек.









Силовики при помощи громкоговорителей предупредили митингующих о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг. После этого правоохранители начали задержания. При этом около 100 человек были заблокированы ОМОНом в здании Красного костела. Позже его открыли, люди, которые были заблокированы внутри, смогли выйти. Позднее католические епископы осудили действия силовых структур на территории Красного костела



