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На акции протеста у Дома правительства было задержано 14 человек

27.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На акции протеста в среду у Дома правительства было задержано 14 человек, сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

В сообщении центра приводятся фамилии 14 задержанных, "их доставили в РУВД Советского района Минка".

Ранее ГУВД Мингорисполкома подтвердило задержания участников акции протеста, но не сообщило сколько человек было задержано.

В среду вечером на площади Независимости у Дома правительства собрались участники акции протеста.

Они принесли с собой бело-красно-белые флаги, а когда начался дождь развернули зонты в аналогичной расцветке. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, задержанных на прежних уличных акциях. Они также пели песни, синхронно размахивая фонариками и экранами мобильных телефонов.

Всего на площади собралось несколько сот человек.


Силовики при помощи громкоговорителей предупредили митингующих о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг. После этого правоохранители начали задержания. При этом около 100 человек были заблокированы ОМОНом в здании Красного костела. Позже его открыли, люди, которые были заблокированы внутри, смогли выйти. Позднее католические епископы осудили действия силовых структур на территории Красного костела

Одновременно с задержаниями в Минске были перебои с мобильной связью, значительно снизилась скорость мобильного интернета.
 
Теги: Минск
 
 
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На акции протеста в среду у Дома правительства было задержано 14 человек, сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".
 
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