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Послы стран ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие

27.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дипломаты выразили солидарность с народом страны и активистами, которые стали жертвами насилия и призвали провести прозрачное расследование.

Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель и послы стран Евросоюза, которые работают в Минске, выражают поддержку белорусам, которые пострадали из-за произвольных арестов и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы. Об этом говорится в официальном заявлении глав дипмиссий, которое было опубликовано в Facebook.

"Сегодня дипломаты выразили солидарность с жертвами насилия и их близкими, а также активистами гражданского общества, которые делают все возможное, чтобы задокументировать свидетельства противозаконных действий в отношении граждан для полного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении.


Дипломаты поблагодарили белорусских правозащитников, в частности, Правозащитный центр Весна, за их важную работу, пишет korrespondent.net

"Полное и прозрачное расследование - ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси. В очередной раз мы призываем действующие власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами. Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано", - заявили дипломаты.

Они также подчеркнули, что запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться.

Ранее в Канаде и ЕС обратились к Лукашенко и призвали к принятию посредничества ОБСЕ для разрешения политического кризиса в стране.
 
Теги: Минск
 
 
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Дипломаты выразили солидарность с народом страны и активистами, которые стали жертвами насилия и призвали провести прозрачное расследование.
 
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