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Глава белорусских католиков прокомментировал события у Красного костела

27.08.2020 10:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг ― Sputnik. Действия сотрудников правоохранительных органов, которые накануне вечером закрыли людей в Краном Костеле на площади Независимости, должны быть расследованы, заявил Председатель Конференции католических епископов Беларуси митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. 

© Sputnik / Егор Еремов
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Заявление митрополита в связи с инцидентом, который произошел на территории Красного костела вечером 26 августа опубликовано на сайте catholic.by

В настоящее время глава белорусских католиков находится за границей, но, по его признанию, он с большой болью воспринял информацию о блокировки вооруженными бойцами ОМОНа входов и выходов в костеле. Конституция дает людям право молиться, свободно заходя и выходя из храма, а создание преград для этого является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания, считает глава белорусских католиков.

Должно быть расследование

Архиепископ Кондрусевич поддержал протест, который высказал по поводу действий белорусских силовиков епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий, и также высказал решительный протест. 

© Sputnik
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"Неадекватные и противоправные действия, которые имели место на территории костела Святых Симеона и Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законом РБ", ― говорится в заявлении митрополита Тадеуша Кондрусевича.

По его мнению, такие действия силовиков не способствуют снятию напряженности в обществе.

Накануне вечером во время очередной акции протеста несогласных с результатами президентских выборов, часть участников акции и несколько журналистов оказались заблокированы в Красном костеле.

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Теги: Минск
 
 
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Неадекватные и противоправные действия, которые имели место на территории костела Святых Симеона и Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в...
 
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