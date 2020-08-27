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Как прошел пикет сотрудников БелАЗ – видео

27.08.2020 10:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пикет сотрудников БелАЗ проходит в Жодино. Участники акции вышли к главной проходной предприятия с различной символикой, в том числе государственной.

© Sputnik / Инна Гришук
Работники "Гродно Азот" собрали митинг у предприятия

От проходной колонна двинулась в центр города. Правоохранители предупредили собравшихся, что акция несанкционированная, и призвали разойтись.

Сотрудники завода БелАЗ вышли на акцию протеста одними из первых – на четвертый день после президентских выборов. Тогда на митинге собравшиеся требовали объявить национальную забастовку. Пообщаться с участниками протестной акции в тот день вышел мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий.

Акции солидарности прошли и на других заводах Беларуси – МТЗ, МАЗ, БМЗ, "Белшина", "Гродно-Азот", Гродненском мясокомбинате.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники жодинского завода вышли на пикет у главной проходной предприятия с флагами, в том числе государственными.
 
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