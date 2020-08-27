Как прошел пикет сотрудников БелАЗ – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пикет сотрудников БелАЗ проходит в Жодино. Участники акции вышли к главной проходной предприятия с различной символикой, в том числе государственной.

От проходной колонна двинулась в центр города. Правоохранители предупредили собравшихся, что акция несанкционированная, и призвали разойтись.

Сотрудники завода БелАЗ вышли на акцию протеста одними из первых – на четвертый день после президентских выборов. Тогда на митинге собравшиеся требовали объявить национальную забастовку. Пообщаться с участниками протестной акции в тот день вышел мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий.

Акции солидарности прошли и на других заводах Беларуси – МТЗ, МАЗ, БМЗ, "Белшина", "Гродно-Азот", Гродненском мясокомбинате.