Последствия забастовок? Белорусские заводы ищут новых рабочих









Объявление о поиске новых работников в ряд госорганизаций появилось на сайте Министерства промышленности.





Минске людей набирают на завод «Горизонт», ЗАО «Атлант», Минский электротехнический завод имени Козлова и не только. Слесарей, фрезеровщиков, электросварщиков и других специалистов ищут сотнями. «Горизонт» обещает экспресс-обучение, бесплатную спецодежду, бесплатное горячее питание и зарплату от 900 рублей.





На могилевскую фабрику «Ольса» дополнительно требуются штамповщики и швеи. «Гомсельмаш» ищет подсобных рабочих, токарей, операторов лазерных установок. Набирают людей и другие госпредприятия.





На этом фоне стало известно о задержаниях председателя стачкома МЗКТ и членов Координационного совет на МТЗ. Но представители председатели стачкомов заявляют, что это еще не конец.