ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последствия забастовок? Белорусские заводы ищут новых рабочих

27.08.2020 10:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские предприятия начали искать новых рабочих, пишет onliner.by.



Объявление о поиске новых работников в ряд госорганизаций появилось на сайте Министерства промышленности.

В Минске людей набирают на завод «Горизонт», ЗАО «Атлант», Минский электротехнический завод имени Козлова и не только. Слесарей, фрезеровщиков, электросварщиков и других специалистов ищут сотнями. «Горизонт» обещает экспресс-обучение, бесплатную спецодежду, бесплатное горячее питание и зарплату от 900 рублей.

На могилевскую фабрику «Ольса» дополнительно требуются штамповщики и швеи. «Гомсельмаш» ищет подсобных рабочих, токарей, операторов лазерных установок. Набирают людей и другие госпредприятия.

На этом фоне стало известно о задержаниях председателя стачкома МЗКТ и членов Координационного совет на МТЗ. Но представители председатели стачкомов заявляют, что это еще не конец.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские предприятия начали искать новых рабочих, пишет onliner.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дошло или "сменил окрас"? Депутат Геннадий Давыдько: Власть сделала много ошибок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
27.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика