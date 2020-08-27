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Виктория Азаренко: «Немного чересчур заявлять, что это была неделя моей мечты»
Источник материала: Партизан
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая впервые за семь турниров выиграла три матча подряд, ответила, можно ли считать ее выступление на «Премьере» в Нью-Йорке «неделей мечты».
«Немного чересчур заявлять, что это была неделя моей мечты. Она еще продолжается. Я глубоко не анализирую, пока продолжаю играть. Думаю, я живу сегодняшним днем. Я всегда такой была. Сейчас я как никогда стараюсь не заглядывать далеко в будущее.
Безусловно, отличная возможность – играть матчи подряд. У меня было два матча в один день, два – в другой, я не останавливаюсь, стараюсь найти свой ритм. Я получаю удовольствие от того, что я на корте, снова играю и соревнуюсь».
Сегодня белоруска встретится с Онс Жабер в четвертьфинале одиночного разряда. В паре с Софией Кенин она вчера уступила Анне Блинковой и Веронике Кудерметовой.
перевод
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Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая впервые за семь турниров выиграла три матча подряд, ответила, можно ли считать ее выступление на «Премьере» в...
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