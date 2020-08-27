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"Белнефтехим" ждет новую партию нефти из Азербайджана
Источник материала: Партизан
"Белнефтехим" купил очередную партию нефти в Азербайджане. В Беларусь она будет традиционно поставляться через Украину.
"Танкер должен прибыть в порт Южный 2-4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ", — рассказали агентству
Заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщил, что они планируют отправить для Беларуси более 90 тысяч тонн нефти из турецкого порта Джейхан.
Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков говорил, что в этом году SOCAR может поставить в Беларусь до 1 миллиона тонн нефти.
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"Белнефтехим" купил очередную партию нефти в Азербайджане. В Беларусь она будет традиционно поставляться через Украину.
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