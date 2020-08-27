"Белнефтехим" ждет новую партию нефти из Азербайджана

БЕЛТА в концерне. "Танкер должен прибыть в порт Южный 2-4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ", — рассказали агентствув концерне.





Заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщил, что они планируют отправить для Беларуси более 90 тысяч тонн нефти из турецкого порта Джейхан.





Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков говорил, что в этом году SOCAR может поставить в Беларусь до 1 миллиона тонн нефти.