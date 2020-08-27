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Лукашенко озаботился налогами крупных промпредприятий

27.08.2020 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко все-таки отреагировал на проблему снижения налоговых поступлений в бюджет со стороны крупных промышленных предприятий.

"Все прекрасно понимают: чем эффективнее работа промышленных предприятий, тем больше средств поступит в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в большем объеме. В связи с этим стабильная работа промышленности - краеугольный камень экономики страны", - сказал Лукашенко на совещании по развитию важнейших организаций Минпрома РБ.

"Мы уточним, чем они живут и, самое главное, какой мы видим перспективу на этих предприятиях", - добавил белорусский правитель.

Как сообщалось, Лукашенко хотел с 24 августа остановить бастующие предприятия.

 
 
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Лукашенко все-таки отреагировал на проблему снижения налоговых поступлений в бюджет со стороны крупных промышленных предприятий.
 
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