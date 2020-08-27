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Города Беларуси присоединяются к эстафете митингов за мир и спокойствие
27.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы – за мир и спокойствие. Все больше городов страны присоединяется к эстафете митингов в поддержку президента, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня мирные акции прошли в маленьких городах и в областных центрах. Например, в Гродно на площади собралось несколько тысяч человек. Это люди разных возрастов и профессий. У многих в руках государственные флаги и плакаты. Они призывают объединиться, чтобы сохранить страну мирной и процветающей.
«Пришли ради спокойствия, мира. Чтобы все люди дружили, не ссорились по пустякам. Потому что мы единая страна и единый народ», – отметила участница митинга.
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Сегодня мирные акции прошли в маленьких городах и в областных центрах. Например, в Гродно на площади собралось несколько тысяч человек.
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